UP Rains: 48 घंटे की राहत के बाद फिर बदलेगा मौसम, 27 जुलाई से इन जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट

उत्तर प्रदेश में बीते कई दिनों से हो रही बारिश के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल मानसून की गतिविधियां कमजोर हुई हैं। जिसके चलते शनिवार और रविवार को प्रदेश के करीब 50 जिलों में केवल हल्की बारिश या बूंदाबांदी के आसार हैं। इस दौरान आसमान में बादल बने रह सकते हैं। लेकिन व्यापक स्तर पर भारी बारिश की संभावना कम है।

गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, अयोध्या और आसपास के जिलों में शुक्रवार को दिनभर बादलों का डेरा रहा। कुछ इलाकों में हल्की फुहारें भी पड़ीं। बादलों की मौजूदगी से लोगों को तेज धूप और उमस से राहत मिली। लगातार कई दिनों से तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है। जिससे मौसम अपेक्षाकृत सुहावना महसूस किया गया।