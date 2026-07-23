Ram Lalla Puja Committee: रामलला पूजा समिति में शामिल होंगे अयोध्या के संत? आज होगी अहम बैठक, महंत कमल नयन दास ने दिया संकेत

राम मंदिर में श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए ट्रस्ट पूजा व्यवस्था, मंदिर प्रबंधन और धार्मिक आयोजनों को और अधिक व्यवस्थित बनाने की दिशा में काम कर रहा है। ऐसे में अयोध्या के संतों की भागीदारी बढ़ाने की पहल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में पूजा समिति के गठन, संतों की भूमिका, पुजारियों के प्रशिक्षण और मंदिर की भविष्य की व्यवस्थाओं जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। ट्रस्ट की ओर से बैठक के बाद लिए गए निर्णयों की आधिकारिक जानकारी साझा की जा सकती है।