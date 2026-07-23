Ram Lalla Puja Committee: रामलला पूजा समिति में शामिल होंगे अयोध्या के संत? आज होगी अहम बैठक, महंत कमल नयन दास ने दिया संकेत

रामलला पूजा समिति में अयोध्या के संतों की होगी एंट्री
Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust: राम मंदिर में पूजा व्यवस्था और मंदिर प्रबंधन को लेकर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट एक अहम कदम उठाने की तैयारी में है। ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने बताया कि रामलला पूजा समिति में अयोध्या के संतों को शामिल करने पर चर्चा चल रही है। इस संबंध में सोमवार को संतों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी।
महंत कमल नयन दास ने कहा कि अयोध्या के कुछ संतों के नाम सामने आए हैं और उन पर विचार किया जा रहा है। हालांकि अंतिम निर्णय बैठक के बाद ही लिया जाएगा।
महंत कमल नयन दास ने बताया कि ट्रस्ट की प्राथमिक जिम्मेदारी मंदिर का सुचारु संचालन सुनिश्चित करना है। इसमें रामलला के चढ़ावे की व्यवस्था, मंदिर प्रबंधन, धार्मिक आयोजनों का संचालन और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्थाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल रामलला की पूजा-अर्चना व्यवस्थित तरीके से चल रही है और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए अन्य मंदिरों के लिए भी नए पुजारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
महंत कमल नयन दास के अनुसार, यह बैठक केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि संत समाज के सुझाव लेने के उद्देश्य से भी बुलाई गई है। इसके लिए अयोध्या के सभी प्रमुख संतों और महंतों को आमंत्रित किया गया है, ताकि पूजा व्यवस्था और धार्मिक गतिविधियों को लेकर सामूहिक राय बनाई जा सके।
राम मंदिर में श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए ट्रस्ट पूजा व्यवस्था, मंदिर प्रबंधन और धार्मिक आयोजनों को और अधिक व्यवस्थित बनाने की दिशा में काम कर रहा है। ऐसे में अयोध्या के संतों की भागीदारी बढ़ाने की पहल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में पूजा समिति के गठन, संतों की भूमिका, पुजारियों के प्रशिक्षण और मंदिर की भविष्य की व्यवस्थाओं जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। ट्रस्ट की ओर से बैठक के बाद लिए गए निर्णयों की आधिकारिक जानकारी साझा की जा सकती है।
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