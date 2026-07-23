Ram Mandir Chadhawa Chori: राम मंदिर चोरी के बाद ट्रस्ट का बड़ा एक्शन! पुराने कर्मचारी हटे, SBI के साथ दूसरे बैंक को भी मिल सकता है गिनती का जिम्मा

सूत्रों के अनुसार, ट्रस्ट अब भारतीय स्टेट बैंक के साथ हुए एमओयू (MoU) की भी समीक्षा कर रहा है। अब तक मंदिर में आने वाला पूरा चढ़ावा एसबीआई की अयोध्या शाखा में जमा होता रहा है, लेकिन चोरी के मामले में बैंक से जुड़े कर्मचारियों के नाम सामने आने के बाद ट्रस्ट बैंक की भूमिका पर भी सवाल उठा रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रस्ट की वित्त समिति जल्द बैंक अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। इसी बैठक में यह तय किया जाएगा कि एसबीआई के साथ मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी या किसी दूसरे बैंक को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।