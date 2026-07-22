22 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

epaper_icon

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

अयोध्या

Ram Mandir Donation Dispute Case Update: राम मंदिर के नए CEO का कब तक हो सकता है ऐलान? स्क्रीनिंग प्रक्रिया अभी पूरी नहीं

Ram Mandir Donation Dispute Row Ayodhya: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक में पहले CEO की नियुक्ति, ट्रस्ट के तीन खाली पदों को भरने और प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। CEO पद के लिए 5,500 से अधिक आवेदन मिले हैं, जबकि अंतिम चयन प्रक्रिया अभी जारी है।
3 min read
Google source verification

अयोध्या

image

Harshul Mehra

Jul 22, 2026

ram mandir trust meeting ceo appointment vacant posts ayodhya what news about amitabh thakur

राम मंदिर ट्रस्ट मीटिंग आज। फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज

Ram Mandir Donation Dispute Case Update Ayodhya: राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेरी के विवाद के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बुधवार को अयोध्या में अपनी सबसे महत्वपूर्ण बैठकों में से एक आयोजित करने जा रहा है। बैठक में मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत बनाने, पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की नियुक्ति और ट्रस्ट में खाली पड़े 3 प्रमुख पदों को भरने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। हालांकि, सूत्रों के मुताबिक CEO की नियुक्ति पर अंतिम फैसला अभी टल सकता है, क्योंकि चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है।

CEO चयन प्रक्रिया अभी अधूरी, आज फैसला होने की संभावना कम

सूत्रों के अनुसार, ट्रस्ट की ओर से गठित 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति को CEO पद के लिए देशभर से बड़ी संख्या में आवेदन मिले हैं। आवेदनों की स्क्रीनिंग का काम अभी जारी है, इसलिए बैठक से पहले अंतिम 3 उम्मीदवारों की सूची तैयार होना मुश्किल माना जा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि राम मंदिर के पहले प्रोफेशनल CEO की नियुक्ति पर अंतिम मुहर फिलहाल नहीं लगेगी।

5,500 से ज्यादा आवेदन, 15 अगस्त तक हो सकता है ऐलान!

राम मंदिर ट्रस्ट के CEO पद को लेकर देशभर में जबरदस्त रुचि देखने को मिली है। इस पद के लिए 5,500 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। 3 सदस्यीय चयन समिति सभी आवेदनों की जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, यदि प्रक्रिया समय पर पूरी हो जाती है तो 15 अगस्त के आसपास नए CEO के नाम की घोषणा की जा सकती है।

पहले CEO को मिलेंगी व्यापक प्रशासनिक जिम्मेदारियां

ट्रस्ट ने 6 जुलाई की बैठक में पहली बार CEO का पद सृजित करने का निर्णय लिया था। यह फैसला मंदिर के चढ़ावे से जुड़े विवाद के बाद प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और पेशेवर बनाने के उद्देश्य से लिया गया। नियुक्ति के बाद CEO मंदिर के दैनिक संचालन, ट्रस्ट के फैसलों के क्रियान्वयन, कर्मचारियों की निगरानी, प्रशासनिक व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेंगे। ट्रस्ट की मंजूरी से CEO आवश्यक अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति भी कर सकेंगे।

3 अहम पद भी खाली, बैठक में हो सकती है चर्चा

CEO के अलावा ट्रस्ट में खाली पड़े तीन महत्वपूर्ण पदों को भरने पर भी चर्चा होने की संभावना है। इनमें एक पद अयोध्या के शाही परिवार के पूर्व प्रमुख एवं ट्रस्टी बिमलेन्द्र मोहन प्रताप मिश्र के निधन के बाद खाली हुआ था। वहीं दो अन्य पद पूर्व महासचिव चंपत राय और पूर्व ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्र के इस्तीफे के बाद रिक्त हुए।

महासचिव पद के लिए कृष्ण मोहन का नाम सबसे आगे

सूत्रों के मुताबिक, ट्रस्ट के स्थायी महासचिव के रूप में कृष्ण मोहन का नाम सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। वहीं ट्रस्टी के रिक्त पदों के लिए भी कई नामों पर चर्चा जारी है। इनमें विश्व हिंदू परिषद (VHP) के राष्ट्रीय महासचिव बी.एल. बांगड़ा का नाम भी संभावित दावेदारों में शामिल बताया जा रहा है।

पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने सबसे पहले किया आवेदन

राम मंदिर ट्रस्ट के CEO पद के लिए सबसे पहला आवेदन उत्तर प्रदेश कैडर के पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने किया था। अमिताभ ठाकुर का कहना है कि ट्रस्ट द्वारा निर्धारित सभी पात्रताओं को वह पूरा करते हैं और अपने लंबे प्रशासनिक अनुभव के आधार पर खुद को इस जिम्मेदारी के लिए उपयुक्त उम्मीदवार मानते हैं।

चढ़ावा विवाद के बाद प्रशासनिक सुधारों पर फोकस

राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े विवाद के बाद ट्रस्ट प्रशासनिक सुधारों की दिशा में लगातार कदम उठा रहा है। ट्रस्ट का उद्देश्य वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाना, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और मंदिर के संचालन को अधिक पेशेवर बनाना है। इसी दिशा में CEO की नियुक्ति, प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन और जवाबदेही बढ़ाने जैसे फैसलों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बैठक के फैसलों पर टिकी हैं सभी की निगाहें

बुधवार को होने वाली ट्रस्ट बैठक को राम मंदिर के भविष्य के प्रशासनिक ढांचे के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। बैठक में लिए जाने वाले निर्णय न केवल मंदिर के संचालन की दिशा तय करेंगे, बल्कि हालिया विवादों के बाद ट्रस्ट की पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर भी बड़ा संदेश देंगे।

Ram Mandir Donation Dispute Row: फिर मिलेगी चंपत राय को जिम्मेदारी? ट्रस्ट बैठक से पहले संतों ने की विशेष पूजा

ये भी पढ़ें
ram mandir trust meeting is champat rai reappoint saints prayer ayodhya

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राम मंदिर

up news

UP News Hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

22 Jul 2026 03:17 pm

Published on:

22 Jul 2026 03:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / Ram Mandir Donation Dispute Case Update: राम मंदिर के नए CEO का कब तक हो सकता है ऐलान? स्क्रीनिंग प्रक्रिया अभी पूरी नहीं

बड़ी खबरें

View All

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Ram Mandir: इकबाल अंसारी ने SC के फैसले का किया स्वागत, बोले- ट्रस्ट में बदलाव से नए लोग आएंगे, अच्छे लोगों की भर्ती करें

Ram Mandir Theft Case, Ram Mandir Chori News
अयोध्या

Ram Mandir Donation Dispute Row: फिर मिलेगी चंपत राय को जिम्मेदारी? ट्रस्ट बैठक से पहले संतों ने की विशेष पूजा

ram mandir trust meeting is champat rai reappoint saints prayer ayodhya
अयोध्या

अखिलेश की गिरफ्तारी पर भड़के अवधेश प्रसाद, बोले- ‘हिटलरशाही पर उतर आई सरकार’, पूरे प्रदेश में सपा कार्यकर्ताओं का विरोध

सपा सांसद अवधेश प्रसाद फोटो सोर्स ANI
अयोध्या

Ram Mandir Trust: राम मंदिर ट्रस्ट में कौन होगा नया सदस्य? महंत राजू दास बोले- ट्रस्ट का हर फैसला होगा सर्वमान्य

महंत राजू दास फोटो सोर्स ANI
अयोध्या

Ayodhya News: राम मंदिर ट्रस्ट की आज सबसे अहम बैठक, नए CEO की नियुक्ति पर लग सकती है मुहर, चोरी कांड के बाद सुरक्षा पर फोकस

ram mandir trust meeting ceo appointment vacant posts ayodhya what news about amitabh thakur
अयोध्या
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.