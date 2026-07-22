Ram Mandir Donation Dispute Case Update: राम मंदिर के नए CEO का कब तक हो सकता है ऐलान? स्क्रीनिंग प्रक्रिया अभी पूरी नहीं

Ram Mandir Donation Dispute Case Update Ayodhya: राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेरी के विवाद के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बुधवार को अयोध्या में अपनी सबसे महत्वपूर्ण बैठकों में से एक आयोजित करने जा रहा है। बैठक में मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत बनाने, पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की नियुक्ति और ट्रस्ट में खाली पड़े 3 प्रमुख पदों को भरने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। हालांकि, सूत्रों के मुताबिक CEO की नियुक्ति पर अंतिम फैसला अभी टल सकता है, क्योंकि चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है।