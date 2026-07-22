Ayodhya News: राम मंदिर ट्रस्ट की आज सबसे अहम बैठक, नए CEO की नियुक्ति पर लग सकती है मुहर, चोरी कांड के बाद सुरक्षा पर फोकस

Ram Mandir Trust Meeting Today: अयोध्या में आज (22 जुलाई) श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक होने जा रही है। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब हाल ही में राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था। माना जा रहा है कि इस बैठक में सिर्फ नए पदाधिकारियों के चयन पर ही नहीं, बल्कि मंदिर की सुरक्षा, वित्तीय पारदर्शिता और भविष्य की व्यवस्थाओं को लेकर भी कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं।