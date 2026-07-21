राम मंदिर ट्रस्ट का बड़ा फैसला: हर महीने वेबसाइट पर आएगी आय-खर्च और ऑडिट रिपोर्ट, अब घर बैठे देखें दान, खर्च और निर्माण की पूरी जानकारी

अब श्रद्धालु घर बैठे ही यह जान सकेंगे कि मंदिर को कितनी राशि प्राप्त हुई। उसका उपयोग किन कार्यों में किया गया। ट्रस्ट को उम्मीद है कि इससे लोगों के मन में किसी प्रकार की शंका नहीं रहेगी। मंदिर की व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ेगा। जानकारी के मुताबिक, हाल के घटनाक्रम के बाद ट्रस्ट ने अपनी सूचना साझा करने की व्यवस्था को मजबूत करने का निर्णय लिया है। इसी के तहत वेबसाइट को एक सक्रिय सूचना मंच के रूप में विकसित किया जा रहा है।