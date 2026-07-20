राम मंदिर दान चोरी केस में SC सख्त, फिर से SIT बनाने का आदेश; CJI बोले- मामले को राजनीतिक रंग न दें

Ram Mandir Donation Dispute Row: अयोध्या राम मंदिरचढ़ावा चोरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा और सख्त आदेश दिया है। सर्वोच्च अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले की जांच के लिए नए सिरे से विशेष जांच दल (SIT) बनाने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि मामले की जांच किसी वरिष्ठ और विशेषज्ञ IPS अधिकारी के नेतृत्व में होनी चाहिए ताकि सच जल्द से जल्द सामने आ सके। कोर्ट ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए यह अहम आदेश दिया है।