Ram Mandir Donation Dispute Row: अयोध्या के श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सख्त रुख अपनाया है। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहन की तीन जजों की बेंच ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) के पुनर्गठन का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि जांच को पारदर्शी नतीजे तक पहुंचाने के लिए यह जरूरी है कि SIT का नेतृत्व एक सीनियर और अनुभवी IPS अधिकारी करें। इस मामले में अगली सुनवाई अब अगले हफ्ते सोमवार (27 जुलाई) को होगी।