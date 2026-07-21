कबाड़ बैटरियों से शुद्ध लिथियम निकालेगा भारत, एआई से डिज़ाइन बैक्टीरिया का होगा इस्तेमाल

भारत (India) ने भविष्य के ईंधन यानी लिथियम (Lithium) के लिए विदेशों और विशेषकर चीन पर अपनी आयात निर्भरता को कम करने का एक बेहद अनोखा और क्रांतिकारी उपाय निकाल लिया है। अब देश में पुरानी और बेकार हो चुकी बैट्रियों से लिथियम निकालने के लिए पारंपरिक रसायनों का नहीं, बल्कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI - Artificial Intelligence) से डिज़ाइन किए गए बैक्टीरिया यानी माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ये बैक्टीरिया पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना बैट्री के कचरे से लिथियम सोख लेंगे। बेंगलूरु की एट्रिया यूनिवर्सिटी इस तकनीक को मिनीमाइन्स क्लीनटेक सॉल्यूशंस स्टार्टअप के साथ मिलकर विकसित कर रही है।