‘लड़की की गर्दन पर लाठी मारी गई, कुछ हुआ तो दिल्ली पुलिस और मोदी सरकार जिम्मेदार होगी’, अभिजीत दीपके का आरोप

बता दें कि सोमवार को सीजेपी का संसद चलो मार्च हुआ था। इस मार्च को रोकने के लिए पहले जंतर-मंतर पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी थी। वहीं बेकाबू भीड़ ने जब बैरिकेडिंग हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वहीं संसद के करीब भी हालात बहुत तनावपूर्ण हो गए। प्रदर्शनकारियों ने संसद के अंदर प्रवेश करने की कोशिश की।