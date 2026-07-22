ललित मोदी पर ED ने कितना ठोका था जुर्माना, क्या था पूरा मामला? 16 साल बाद केस ने कैसे लिया यू-टर्न?

ईडी ने 2018 में मोदी समेत कई अधिकारियों पर पेनाल्टी थोपी थी। ईडी ने ललित पर 10.65 करोड़ का जुर्माना लगाया था। अब SAFEMA ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मोदी व्यक्तिगत रूप से इन ट्रांजेक्शन के लिए जिम्मेदार नहीं थे। वे पूरे बीसीसीआई के कामकाज देखते भी नहीं थे। इस फैसले से मोदी पर लगा आर्थिक बोझ हट गया है।