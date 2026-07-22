‘छात्रों के प्रदर्शन में गुंडे घुस आए, पुलिस कर्मियों पर हमला किया’, CJP प्रोटेस्ट के बीच चिराग पासवान का बड़ा बयान

देशभर में छात्र पेपर लीक, नौकरियों और शिक्षा से जुड़ी समस्याओं को लेकर आक्रोशित हैं। कांग्रेस ने एक दिन पहले इसे मुद्दा बनाकर लोक कल्याण मार्ग पर पीएम आवास के पास प्रदर्शन भी किया, जहां राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। पुलिस ने कुछ नेताओं को हिरासत में भी लिया।