दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगी सोनम वांगचुक की पूरी मेडिकल रिपोर्ट, डॉक्टरों को भी किया तलब

Sonam Wangchuk Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की मेडिकल कंडीशन का पूरा रिकॉर्ड मांगा है। कोर्ट ने उनकी पत्नी डॉ. गीतांजलि अंगमो की उस अपील पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने अपने फैसले में सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से छुट्टी देकर मेदांता अस्पताल स्थानांतरित करने की अनुमति देने से इनकार किया गया था।