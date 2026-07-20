भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने अस्पताल से मांगी छुट्टी, बोले- ‘संसद चलो’ मार्च में होना चाहता हूं शामिल

सीजेपी के संसद चलो मार्च में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और आतिशी शामिल हुए। इसके अलावा सांसद चंद्रशेखर रावण भी शामिल हुए। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वह जंतर-मंतर पर युवाओं की आवाज बनने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि एक भारतीय युवा होने के नाते मैं युवाओं का दर्द समझता हूँ। मैं यहां उनकी आवाज बनने और उनके साथ खड़ा होने के लिए आया हूं। उनके साथ अन्याय हो रहा है। सरकार ऐसा होने दे रही है।