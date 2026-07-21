राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, अपराध का मामला बताते हुए राजनीति नहीं करने की कही बात

अयोध्या में राम मंदिर चंदा चोरी (Ram Mandir Donation Theft) मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने साफ कहा है कि इसे राजनीतिक रंग न दिया जाए। चीफ जस्टिस (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली जस्टिस जोयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहाना की तीन सदस्यीय बेंच ने कहा कि अदालत का सरोकार सिर्फ निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करना है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को जांच की प्रगति और एसआईटी के पुनर्गठन पर अपना पक्ष रखने का निर्देश देते हुए इस मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को तय की है।