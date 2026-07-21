जन्मदिन नहीं मनाएंगे मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस अध्यक्ष बोले- ये जश्न का दिन नहीं, जवाबदेही मांगने का समय है

वहीं दूसरी ओर सरकार ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि एनडीए की 'मंगल मिलन' बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि सरकार छात्रों के साथ खड़ी है। रिजिजू के मुताबिक पीएम ने कहा कि पेपर लीक जैसा मसला पूरे देश की चिंता का विषय है और इसे राजनीति का मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए, बल्कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हुआ है और यह 13 अगस्त तक चलेगा, यानी आने वाले दिनों में यह टकराव और तेज हो सकता है।