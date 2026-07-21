‘अब चुप नहीं बैठेंगे’: मुंबई से दिल्ली तक युवाओं का सफर, विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए घर छोड़ पहुंचे राजधानी

Chalo Sansad March: राजधानी दिल्ली में 'चलो संसद' मार्च में शामिल होने के लिए मुंबई से बड़ी संख्या में युवा अलग-अलग परेशानी का सामना करते हुए पहुंचे। किसी ने परिवार की नाराजगी झेली, किसी ने बिना रिजर्वेशन के लंबा सफर तय किया, तो कोई घरवालों को बताए बिना ही दिल्ली के लिए रवाना हो गया। इन युवाओं का कहना है कि वे सिर्फ किसी एक मुद्दे के लिए नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों और जवाबदेही की मांग को लेकर अपनी आवाज उठाने पहुंचे हैं।