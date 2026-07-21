CJP प्रोटेस्ट में समदीश भाटिया की कमर पर पड़े पुलिस के डंडे? सोशल मीडिया पर हुआ दावा, यूट्यूबर का वीडियो वायरल

Youtuber Samdhish Bhatia CJP Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन के सोशल मीडिया पर अब कई वीडियोज देखने को मिल रहे हैं। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर अब तक कई सितारों ने अपनी राय दी है। कई सेलेब्स ने छात्रों पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को निंदनीय बताया है। वहीं अब सोशल मीडिया पर यूट्यूबर समदीश भाटिया का भी वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया गया है कि समदीश दिल्ली के जंतर-मंतर पर ही मौजूद थे।