‘भारत के युवा अमर हैं’, CJP प्रोटेस्ट के बीच हनी सिंह ने लिया बड़ा कदम, देश के माहौल के बीच रोका नए गाने का टीजर

Honey Singh Moonlight: रैपर और सिंगर यो यो हनी सिंह ने अपने अपकमिंग गाने 'मूनलाइट' (Moonlight) के टीजर की रिलीज फिलहाल टाल दी है। हनी सिंह ने सोशल मीडिया पर कहा कि देश और भारत के युवाओं की भावनाओं को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। हालांकि उन्होंने किसी आंदोलन या राजनीतिक विरोध का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका ये फैसला ऐसे समय आया है जब देश में छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर विरोध-प्रदर्शन जारी हैं।