एंटी-ड्रग मुहिम को लेकर हनी सिंह और BJP नेता की मुलाकात पर बवाल, जसबीर जस्सी का करारा जवाब

जसबीर जस्सी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वे आमतौर पर राजनीतिक विषयों से दूर रहते हैं, लेकिन ये मामला सीधे पंजाब की युवा पीढ़ी से जुड़ा है इसलिए चुप रहना संभव नहीं था। साथ ही, उन्होंने आरोप लगाया कि हनी सिंह ने अपने गानों के जरिये शराब और नशे की संस्कृति को ग्लैमरस बनाने में अहम भूमिका निभाई है। जस्सी ने सवाल उठाया, जिन लोगों ने पंजाब के युवाओं को नशे के दलदल में धकेलने का काम किया, क्या वे अब उनके सहायक बन सकते हैं? उन्होंने आगे कहा, "पंजाब को भड़काने की जानबूझकर की गई कोशिश लगती है क्या आप पंजाब को बचाने आए हैं या बर्बाद करने?"