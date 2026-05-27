‘रणवीर सिंह के बहुत दुश्मन हैं’, एक्टर पर बैन लगने के बाद राखी सावंत को आया गुस्सा, बोलीं- कौन फरहान अख्तर

रणवीर सिंह को लेकर जैसे ही राखी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, 'रणवीर सिंह की सारी फिल्में हिट हैं इसलिए उनके दुश्मन पैदा हो गए हैं। राखी ने कहा कि ये तो जिंदगी का दस्तूर है, जो आगे बढ़ता है उसे गिराने की कोशिश की ही जाती है। यहां तक तो ठीक था लेकिन इसके आगे मीडिया से राखी से फरहान अख्तर को लेकर सवाल किया गया तो इस पर राखी ने बड़ा ही मजेदार अंदाज में जवाब दिया।