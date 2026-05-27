FWICE बैन के बाद रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्मों के प्रोड्यूसर्स लेंगे एक्शन, फैसले के खिलाफ CCI में करेंगे अपील

Ranveer Singh Don 3 Dispute: बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह फिलहाल 'डॉन 3' को लेकर पूरी तरह से विवादों में घिरे हुए हैं। जिस तरह से फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी ने रणवीर के मामले को लेकर FWICE से शिकायत की और बॉडी ने रणवीर सिंह पर बैन लगा दिया। अब एक्टर की आने वाली फिल्मों को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इसी को लेकर खबर है कि उनकी फिल्मों के निर्माता FWICE के फैसले के खिलाफ CCL में अपील कर सकते हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।