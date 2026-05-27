‘धुरंधर’ के प्रोडक्शन डिजाइनर पर महिला ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, बोलीं- होटल में की दरिंदगी

पीड़ित युवती ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि वह एक सरकारी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, तभी उसके कॉलेज के एक फैकल्टी मेंबर ने उसका रिज्यूमे (बायोडाटा) फिल्म 'धुरंधर' की टीम को भेजा था। इसके बाद, 2 सितंबर 2025 को उसे फिल्म में 'असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर' के तौर पर काम मिल गया। शूटिंग के दौरान सेट पर मुख्य प्रोडक्शन डिजाइनर सैनी एस जोहरे ने खुद को उसका मेंटर (गुरु) बताया और धीरे-धीरे उसका भरोसा जीत लिया। युवती को लगा कि वह अपने करियर में आगे बढ़ रही है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जोहरे के इरादे कुछ और ही थे।