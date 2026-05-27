RCB की जीत के लिए मैच में राधा नाम जप कर रही थीं अनुष्का शर्मा, फाइनल में पहुंचते ही विराट कोहली ने दौड़ कर लगाया गले

हालांकि विराट कोहली ने छोटी लेकिन विस्फोटक पारी खेलकर मैच का रुख बदल दिया। उन्होंने सिर्फ 25 गेंदों में 43 रन बनाए और गुजरात के गेंदबाजों पर जमकर हमला बोला। विराट शानदार लय में दिख रहे थे, लेकिन जेसन होल्डर की गेंद पर आउट होकर उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। आउट होने के बाद विराट काफी निराश नजर आए। वहीं कैमरा जैसे ही अनुष्का की तरफ गया, उनके चेहरे पर भी मायूसी साफ दिखाई दी।