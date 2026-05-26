‘-27°C में पतले सलवार सूट में की शूटिंग’, काजोल ने आमिर खान के साथ का किस्सा किया शेयर

Fanaa Turns 20: साल 2006 में एक फिल्म आई थी 'फना' जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल और आमिर खान ने लीड रोल निभाए थे। ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। काजोल और आमिर के कई फैंस इस फिल्म को उनके करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक मानते हैं। आज इस फिल्म की रिलीज को 20 साल पूरे हो गए हैं। इसके चलते एक्ट्रेस काजोल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X (पहले ट्विटर) पर फिल्म और उसकी शूटिंग को लेकर पुरानी यादें शेयर कीं और साथ ही -27 डिग्री तापमान में एक गाने की शूटिंग का एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि शूट के दौरान सभी लोग गर्म कपड़ों में थे, और वो एक शिफॉन की सलवार-कमीज में थीं।