Ramakant Dayama Death: दिग्गज अभिनेता रमाकांत दायमा का निधन, को-स्टार शुभांगी लटकर ने दी जानकारी

शुभांगी ने अपनी पोस्ट में इस बात का भी जिक्र किया कि दोनों साथ में दोबारा काम करने की प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने लिखा, "हम दोनों सालों बाद एक हिंदी नाटक में साथ काम करने वाले थे। जब मैंने उनसे इस बारे में बात की, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा था- 'बस मुझे थोड़ा जल्दी ठीक हो जाने दो।' हम मंच पर कुछ बेहतरीन कविताएं भी पेश करना चाहते थे, लेकिन वह सपना अब अधूरा ही रह गया। कुछ नुकसान जिंदगी में ऐसा सन्नाटा दे जाते हैं, जिसे शब्दों में नहीं ढाला जा सकता।"