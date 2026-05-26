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Ramakant Dayama Death: दिग्गज अभिनेता रमाकांत दायमा का निधन, को-स्टार शुभांगी लटकर ने दी जानकारी

Ramakant Dayma Death: 'चक दे इंडिया' और 'स्कैम 1992' जैसी फिल्मों और सीरीज में नजर आ चुके दिग्गज रमाकांत दायमा का निधन हो गया है। उनकी को-स्टार शुभांगी ने एक्टर को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही उनकी एक ऐसी इच्छा बताई जो वह पूरी नहीं कर पाए। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें याद कर रहे हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं।

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मुंबई

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Priyanka Dagar

May 26, 2026

chak de india actor Ramakant Dayma passes away at 69 co star shubhangi latkar share actor last wish

रमाकांत दायमा का निधन

Chak De India actor Ramakant Dayma passes away: मनोरंजन जगत से एक बेहद दुखी करने वाली खबर सामने आई है। टीवी और सिनेमा जगत के जाने-माने और मंझे हुए अभिनेता रमाकांत दायमा का निधन हो गया है। मंगलवार, 26 मई को 69 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। बताया जा रहा है कि वह पिछले काफी समय से गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे। ऐसे में उनके जाने से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है।

एक्टर रमाकांत दायमा का निधन (Actor Ramakant Dayma passes away)

रमाकांत दायमा के निधन की पुष्टि उनकी करीबी दोस्त और को-स्टार शुभांगी लटकर ने सोशल मीडिया पर दी। शुभांगी ने इंस्टाग्राम पर एक्टर रमाकांत का एक बेहद प्यारा और पुराना वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह पूरी जिंदादिली के साथ गाते और थिरकते नजर आ रहे हैं।

इस वीडियो को शेयर करते हुए शुभांगी ने एक बेहद भावुक कर देने वाला नोट लिखा, जिसे पढ़कर किसी की भी आंखें नम हो सकती हैं। उन्होंने लिखा, "आज हमने एक बेहद खूबसूरत इंसान को खो दिया और मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं हैं। रमाकांत जी सिर्फ मेरे एक बेहतरीन को-स्टार नहीं, बल्कि मेरे पारिवारिक मित्र थे। वह ऊर्जा और जिंदगी से भरपूर इंसान थे, जो हर मुश्किल के बाद भी मुस्कुराना जानते थे। वह एक कमाल के डांसर, बेहतरीन सिंगर और मेरे लिए एक सच्चे मार्गदर्शक थे।"

रमाकांत दायमा का अधूरा रह गया ये सपना (Shubhangi Latkar emotional post Ramakant Dayma)

शुभांगी ने अपनी पोस्ट में इस बात का भी जिक्र किया कि दोनों साथ में दोबारा काम करने की प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने लिखा, "हम दोनों सालों बाद एक हिंदी नाटक में साथ काम करने वाले थे। जब मैंने उनसे इस बारे में बात की, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा था- 'बस मुझे थोड़ा जल्दी ठीक हो जाने दो।' हम मंच पर कुछ बेहतरीन कविताएं भी पेश करना चाहते थे, लेकिन वह सपना अब अधूरा ही रह गया। कुछ नुकसान जिंदगी में ऐसा सन्नाटा दे जाते हैं, जिसे शब्दों में नहीं ढाला जा सकता।"

'चक दे इंडिया' से लेकर 'स्कैम 1992' तक छोड़ी अमिट छाप (Ramakant Dayma movies and web series)

रमाकांत दायमा का जन्म 13 सितंबर 1956 को हुआ था। भले ही वह मुख्य किरदारों में कम नजर आए हों, लेकिन अपने छोटे और संजीदा किरदारों से उन्होंने दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई थी। उन्होंने शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्म 'चक दे इंडिया', अक्षय कुमार की 'राम सेतु', सिद्धार्थ मल्होत्रा की 'ब्रदर्स' और मशहूर वेब सीरीज 'स्कैम 1992: द हर्षद मेहता स्टोरी' जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में काम किया था।

फिलहाल उनके निधन की सटीक वजह सामने नहीं आई है, लेकिन इंडस्ट्री के तमाम छोटे-बड़े कलाकारों और उनके फैंस ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी है और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है।

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Published on:

26 May 2026 01:34 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Ramakant Dayama Death: दिग्गज अभिनेता रमाकांत दायमा का निधन, को-स्टार शुभांगी लटकर ने दी जानकारी

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