‘200-300 लड़कियां एक साथ घुस गईं’, जब राजेश खन्ना के लिए दीवानगी की सारी हदें हुईं पार, आशा पारेख ने बताया

आशा पारेख ने बताया कि एक बार फिल्म की डबिंग के दौरान ऐसा माहौल बन गया था जिसे देखकर पूरी यूनिट दंग रह गई। छोटा सा डबिंग थिएटर था, लेकिन खबर फैलते ही 200-300 लड़कियां वहां पहुंच गईं। देखते ही देखते थिएटर के अंदर इतनी भीड़ जमा हो गई कि लोगों को संभालना मुश्किल हो गया। हर कोई सिर्फ एक बार राजेश खन्ना को करीब से देखना चाहता था। उस वक्त का माहौल किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लग रहा था।