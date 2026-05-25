कौन हैं मेजर हर्षित शर्मा? जो ट्विशा शर्मा को दिलाना चाहते हैं इंसाफ, बोले- काश अजमेर मेरे पास आ जाती

Who is Major Harshit Sharma: साल 2024 में एक डेटिंग ऐप के जरिए बड़े-बड़े सपने संजोकर वकील समर्थ सिंह का हाथ थामने वाली खूबसूरत अभिनेत्री ट्विशा शर्मा अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनकी संदिग्ध मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पढ़े-लिखे समाज में दहेज और घरेलू हिंसा का यह घिनौना रूप देखकर हर आंख नम है। ट्विशा तो चली गईं, लेकिन उनके जाने के बाद अदालत से लेकर मीडिया के कैमरों तक, हर कोई उन्हें न्याय दिलाना चाहता है। कोई नहीं जानता कि आखिर कैसे ट्विशा की मौत हुई? यह एक पहेली बन गया है। ऐसे में एक नाम सामने आ रहा है मेजर हर्षित शर्मा, जो एक चट्टान की तरह खड़े होकर ट्विशा क इंसाफ दिलाने की दिन रात कोशिश कर रहे हैं। आइये जानते हैं कौन है ये...