ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत पर अभिनेत्री श्वेता वर्मा का छलका दर्द, बोलीं- सही जांच से सच आएगा बाहर

इस मामले में भोपाल की सेशंस कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए मुख्य आरोपी और ट्विशा के पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि शादी के महज छह महीने के अंदर ही अस्वाभाविक परिस्थितियों में ट्विशा की मौत हुई है, जो कि एक गंभीर मामला है। जहां एक तरफ बचाव पक्ष के वकील ने दावा किया कि ट्विशा अपनी प्रेग्नेंसी को लेकर परेशान थीं और हाउसवाइफ बनकर नहीं रहना चाहती थीं, वहीं दूसरे पक्ष के सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि ट्विशा को लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था और उन पर प्रेग्नेंसी खत्म करने का दबाव भी बनाया गया था। फिलहाल, कोर्ट से झटका लगने के बाद आरोपी पति समर्थ सिंह पुलिस की गिरफ्त से दूर है और फरार चल रहा है।