तृषा कृष्णन की फिल्म ‘करुप्पु’ हुई हिट तो खुश हुए CM Vijay Thalapathy, दी बधाई तो मेकर्स ने भी जताया आभार

फिल्म की टीम ने अपने आधिकारिक एक्स (ट्विटर) अकाउंट पर मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के साथ एक बेहद खास तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में सीएम विजय फिल्म के मेकर्स के साथ मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। फोटो के साथ टीम ने कैप्शन में लिखा, "हमें यह बताते हुए बेहद गर्व और खुशी हो रही है कि तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने हमारे निर्माता एसआर प्रभु से मुलाकात की और सूर्या स्टारर फिल्म 'करुप्पु' की शानदार सफलता पर पूरी टीम को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उनके इन शब्दों ने हमारी पूरी टीम में एक नया उत्साह और जोश भर दिया है।"