के. राजन के निधन से टूटे सीएम विजय और खुशबू सुंदर, पोस्ट कर जताया गहरा शोक

PTI के अनुसार, पुलिस ने बताया कि के. राजन की मौत चेन्नई में अड्यार नदी में कूदने से हुई। प्रारंभिक जांच में इसे आत्महत्या का मामला माना जा रहा है, हालांकि विस्तृत जांच जारी है। बताया जा रहा है कि उन्होंने पुल पर अपनी कार रुकवाई, बाहर निकले और नदी में छलांग लगा दी। के. राजन ने अपने करियर में कई तमिल फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया था। वे 'थंगमना थंगाची', 'चिन्ना पूवई किलाथे' जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते थे और 'थुनिवु', 'पांभू सट्टाई' जैसी फिल्मों में भी एक्टर कर चुके थे। उनकी मृत्यु से तमिल सिनेमा को एक बड़ी क्षति हुई है।