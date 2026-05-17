PM मोदी के ‘आर्थिक चुनौतियों’ वाले बयान के बाद Hema Malini ने देश से की एकता की अपील

Hema Malini urges unity as PM Modi: पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नीदरलैंड्स के द हेग में आयोजित एक कम्युनिटी इवेंट में वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर गंभीर चेतावनी दी और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि दुनिया इस समय कई संकटों से गुजर रही है, जिसमें कोविड महामारी, युद्ध और ऊर्जा संकट शामिल हैं। अगर इन हालात पर जल्द नियंत्रण नहीं पाया गया तो पिछले कई दशकों की आर्थिक प्रगति खतरे में पड़ सकती है और दुनिया एक बार फिर बड़े पैमाने पर गरीबी की ओर बढ़ सकती है।