PM मोदी के ‘आर्थिक चुनौतियों’ वाले बयान के बाद Hema Malini ने देश से की एकता की अपील

पीएम नरेंद्र मोदी और एक्ट्रेस हेमा मालिनी(फोटो सोर्स: X के@vegaent/ANI के द्वारा)
Hema Malini urges unity as PM Modi: पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नीदरलैंड्स के द हेग में आयोजित एक कम्युनिटी इवेंट में वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर गंभीर चेतावनी दी और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि दुनिया इस समय कई संकटों से गुजर रही है, जिसमें कोविड महामारी, युद्ध और ऊर्जा संकट शामिल हैं। अगर इन हालात पर जल्द नियंत्रण नहीं पाया गया तो पिछले कई दशकों की आर्थिक प्रगति खतरे में पड़ सकती है और दुनिया एक बार फिर बड़े पैमाने पर गरीबी की ओर बढ़ सकती है।
साथ ही, उन्होंने ये भी कहा कि ये दशक "आपदाओं का दौर" बनता जा रहा है और वैश्विक स्तर पर स्थिरता बनाए रखना बेहद जरूरी है। पीएम मोदी ने लोगों से अपील की कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग और संयम के जरिए इन चुनौतियों का सामना किया जाए। इसी बीच, BJP की वरिष्ठ नेता और एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक नोट शेयर करते हुए देश में एकता और संयम की जरूरत पर जोर दिया।
इतना ही नहीं, हेमा मालिनी ने अपने पोस्ट में कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान जिस तरह देश ने एकजुट होकर हालात का सामना किया था, उसी तरह अब भी आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुटता जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत ने पहले भी कठिन परिस्थितियों में मजबूती दिखाई है और अब भी वही भावना दोहराने की जरूरत है। उन्होंने आगे लिखा कि मौजूदा वैश्विक आर्थिक दबावों से निपटने के लिए देश को संयम और समझदारी से आगे बढ़ना होगा ताकि भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभर सके।
पीएम मोदी ने इससे पहले हैदराबाद में भी लोगों से ऊर्जा बचत, विदेश यात्रा कम करने और अनावश्यक खर्च से बचने की अपील की थी। उन्होंने इसे देशहित में देशभक्ति से जोड़ते हुए कहा था कि सीमित संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना जरूरी है। दरअसल, इस पूरे घटनाक्रम के बाद देश में आर्थिक स्थिति और वैश्विक संकट को लेकर चर्चा तेज हो गई है और राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर अलग-अलग रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं।
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