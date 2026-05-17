मलयालम रैपर Vedan कानूनी विवाद में फंसे,असली बाघ के दांत वाला पेंडेंट बना वजह, केस दर्ज

इतना ही नहीं, पूछताछ के दौरान वेदान ने दावा किया था कि ये नेकलेस उन्हें साल 2022 में गिफ्ट के रूप में मिला था। उनके अनुसार, ये उन्हें चेन्नई में एक रैप शो के दौरान श्रीलंकाई मूल के एक फैन रंजीत कुम्बिडी ने दिया था। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी मुलाकात उस व्यक्ति से सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। दरअसल, जांच एजेंसियां अभी भी रंजीत कुम्बिडी की तलाश कर रही हैं। अधिकारियों का मानना है कि वो फिलहाल यूनाइटेड किंगडम या फ्रांस में हो सकता है। इसी वजह से जांच में कुछ मुश्किलें आ रही हैं।