रवि मोहन के आरोपों पर सास सुजाता का फूटा गुस्सा, बोलींं- जल्द बताऊंगा किसने काटी थी नस, दूंगी सबूत

Jayam Ravi divorce controversy: साउथ सिनेमा के मशहूर अभिनेता जयम रवि (रवि मोहन) और उनकी पत्नी आरती का पारिवारिक विवाद अब एक नया मोड़ ले चुका है। हाल ही में रवि ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिंगर केनीशा फ्रांसिस के साथ अपने ब्रेकअप और उन पर हो रही साइबर बुलिंग का जिक्र किया था। रवि के इन आरोपों के बाद अब उनकी सासूमां और जानी-मानी फिल्म प्रोड्यूसर सुजाता विजयकुमार ने सभी आरोपों पर पहला रिएक्शन दे डाला है। उन्होंने दामाद रवि के सभी दावों को सिरे से खारिज करते हुए कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं।