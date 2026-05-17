Karuppu Box office Collection Day 2: तृषा की फिल्म ने रजनीकांत-विजय की फिल्मों को चटाई धूल, शनिवार को हुआ तगड़ा कलेक्शन

Karuppu Box office Collection Day 2: साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता सूर्या और सीएम थलपति विजय की रूमर्ड गर्लफ्रेंड तृषा कृष्णन इन दिनों अपनी नई फिल्म 'करुप्पू' को लेकर छाए हुए हैं। फैंस को इस फिल्म का लंबे समय से इंतजार था, जो अब खत्म हो चुका है। 14 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से बेहद शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। बॉक्स ऑफिस पर 'करुप्पू' का सीधा मुकाबला अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' और रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' जैसी बड़ी फिल्मों से था, लेकिन सूर्या के स्टारडम के आगे बाकी फिल्में फीकी पड़ती नजर आ रही हैं। ओपनिंग डे पर धमाकेदार शुरुआत के बाद अब इस फिल्म के दूसरे दिन यानी शनिवार के कमाई के आंकड़े भी सामने आ गए हैं, जो वाकई चौंकाने वाले हैं।