‘मैं हार मानती हूं’, रवि मोहन और केनीशा फ्रांसिस के रिश्ते में आई दरार? वायरल पोस्ट ने मचाई हलचल

केनीशा ने आगे कहा, "जनता, सिनेमा जगत, टिप्पणीकार, जो लोग उसे प्यार करते हैं, नापसंद करते हैं, उसका बचाव करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं या उसके जीवन पर अपना अधिकार जताते हैं - अब वह पूरी तरह से आपका है। अब कोई सफाई नहीं दी जायेगी। कोई बचाव नहीं। कोई लड़ाई नहीं, जो शुरू से ही मेरी नहीं थी। ये सोचना मेरी बेवकूफी थी कि अच्छे लोगों को जीने का मौका मिलना चाहिए और उस दायरे में उनका सपोर्ट करना ही सबसे अच्छा काम है। लेकिन मैं समझती हूं कि यह जगह सिर्फ झूठ बोलने वालों, धोखेबाजों, हेराफेरी करने वालों और शोषण करने वालों के लिए है।"