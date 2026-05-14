‘3 शादियों की वजह से जिंदगी हुई बर्बाद’ एक्ट्रेस मीरा वासुदेवन ने अपनी टूटी शादी पर दर्द किया बयां

Meera Vasudevan personal life: मनोरंजन जगत में कई ऐसे सितारे हैं जिन्हें उनकी पहली ही फिल्म ने रातों-रात सुपरस्टार बना दिया। मलयालम सिनेमा की फेमस अभिनेत्री मीरा वासुदेवन भी उन्हीं में से एक हैं। साल 2005 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'थनमात्रा' (Thanmathra) में मोहनलाल की पत्नी 'लेखा रमेशन' का किरदार निभाकर उन्होंने दर्शकों के दिलों में जो जगह बनाई, वो आज भी कायम है। लेकिन पर्दे पर एक आदर्श पत्नी का रोल निभाने वाली मीरा की अपनी असल जिंदगी में कभी सच्चा प्यार नहीं मिला। हाल ही में उन्होंने अपनी तीन असफल शादियों और जिंदगी के खोए हुए सालों पर जो बयान दिया है, वह सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।