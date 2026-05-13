NEET परीक्षा के रद्द होने पर फूटा कमल हासन का गुस्सा, पोस्ट में किया माफियाओं का जिक्र

Kamal Haasan on NEET exam: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट-यूजी 2026' को लेकर चल रहा विवाद अब एक बड़े संकट में बदल गया है। पेपर लीक के गंभीर आरोपों और हर तरफ से बढ़ते दबाव के बीच, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने आखिरकार 3 मई को आयोजित हुई इस परीक्षा को रद्द करने का कड़ा फैसला लिया है। सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी है। लेकिन इस फैसले ने उन लाखों छात्रों को तोड़कर रख दिया है, जिन्होंने सालों तक इस एक दिन के लिए तैयारी की थी। इसी पेपर लीक पर एक्टर कमल हासन ने अपना गुस्सा उतारा है।