विजय थलापति के CM बनने के सवाल पर Rajinikanth ने दिया रिएक्शन, वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा सुपरस्टार रजनीकांत की उस प्रतिक्रिया की हो रही है, जो उन्होंने चेन्नई हवाई अड्डे पर दी। 12 मई को जब पत्रकारों ने रजनीकांत को एयरपोर्ट पर देखा, तो उनसे विजय के शपथ ग्रहण समारोह और उनकी इस ऐतिहासिक जीत पर सवाल पूछा गया। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि रजनीकांत कुछ बड़े शब्द कहेंगे, लेकिन सुपरस्टार ने सबको चौंका दिया। उन्होंने कोई सीधा जवाब देने के बजाय बस अपनी चिर-परिचित मुस्कान बिखेरी, हाथ जोड़े और बिना कुछ बोले वहां से चले गए। हालांकि, रजनीकांत ने इससे पहले 4 मई को चुनावी नतीजे आने पर विजय को 'शानदार जीत' की बधाई एक्स (ट्विटर) पर दी थी, लेकिन उनकी इस ताजा खामोशी ने प्रशंसकों के बीच नई अटकलें शुरू कर दी हैं।