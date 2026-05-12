कौन है वो एक्ट्रेस जिसे लोगों ने कहा ‘अल्लू अर्जुन की प्रॉपर्टी’? फूटा सीरत कपूर का गुस्सा

अल्लू अर्जुन और सीरत कपूर के बीच अफेयर की चर्चाएं इस साल अप्रैल में तब शुरू हुईं, जब सीरत ने अल्लू अर्जुन के 44वें जन्मदिन पर उनके प्राइवेट जेट की कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर की थीं। इन तस्वीरों के साथ सीरत ने एक बेहद इमोशनल नोट भी लिखा था, जिसमें उन्होंने अल्लू अर्जुन को एक जमीन से जुड़ा और सच्चा इंसान बताया था। तब से ही फैंस इन दोनों के बीच के 'कनेक्शन' को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीरत ने साफ कर दिया है कि वे अपनी एक स्वतंत्र पहचान रखती हैं।