‘एजेंट ऑफ चेंज’ बने CM थलापति विजय, कीमत जान उड़ जाएंगे होश!

Vijay Chief Minister oath ceremony look:थलापति विजय ने जब तमिलनाडु के सीएम के रूप में शपथ ली, तो उनका नया रूप चर्चा का विषय बन गया। पारंपरिक सफेद वेश्ती-शर्ट के बजाय उन्होंने एक स्टाइलिश मैट-ब्लैक सूट पहना, जिसने उनके नए अंदाज और बदलते राजनीतिक दौर का संकेत दिया। ये खास लुक चेन्नई के डिजाइनर जफीर अहमद ने तैयार किया, जो 'जफीर एंड शादाब' ब्रांड के मालिक हैं और साउथ इंडियन सिनेमा के कई एक्ट्रेस के स्टाइल का हिस्सा रहे हैं।