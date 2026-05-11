CM बनने के बाद जल्द रिलीज हो सकती है थलापति विजय की ‘जना नायकन’? प्रोड्यूसर ने दिया हिंट!

मीडिया से बात करते हुए नारायण ने फिल्म से जुड़े विवादों पर भी बात की। उन्होंने ज्यादा जानकारी न देते हुए फिल्म में दिखाई गई घटनाओं को “दुर्भाग्यपूर्ण” बताया और कहा कि अब पूरी टीम फिल्म को बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में, 'जना नायकन' के कुछ हिस्से कथित तौर पर ऑनलाइन लीक हो गए, जिससे इसकी चर्चा होने लगी। खबरों के मुताबिक, इस लीक मामले में एक फ्रीलांस असिस्टेंट एडिटर और कई अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है।