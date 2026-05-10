‘मेरे बच्चों का ब्रेनवॉश किया जा रहा है’ मदर्स डे पर सेलिना जेटली ने लिखा इमोशनल नोट, वायरल

सेलिना ने आगे बताया कि 15 साल की शादी में उनकी शादी से पहले की संपत्ति, उनकी आजादी और सम्मान सब कुछ छिन गया। उन्होंने बार-बार आपसी सहमति से अलग होने की कोशिश की लेकिन हर बार धमकियों और जबरदस्ती का सामना करना पड़ा। उन्होंने लिखा कि हमेशा सिर्फ अपने बच्चे मांगे और जो कुछ शादी में दिया। दरअसल, नवंबर 2025 में सेलिना ने पति पीटर हाग के खिलाफ घरेलू हिंसा, क्रूरता और हेरफेर के आरोप में मुंबई के अंधेरी कोर्ट में केस दर्ज कराया। 50 करोड़ मुआवजें की मांग भी की गई। मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज की और जांच में सहयोग न करने पर पीटर के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर भी जारी किया गया।