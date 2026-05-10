क्या अंशुल कंबोज ने की थी CM विजय थलापति के शपथ समारोह में एंट्री? पोस्ट ने बढ़ाया सस्पेंस

10 मई यानी आज चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में विजय थलापति ने सीएम पद की शपथ ली। इस भव्य समारोह में कई बड़े चेहरे मौजूद थे। इसी दौरान अश्विन ने X पर एक फोटो पोस्ट की, जिसमें एक सिक्योरिटी ऑफिसर दिखाई दे रहा था। उस अधिकारी की शक्ल काफी हद तक अंशुल कंबोज (Anshul Kamboj)से मिल रही थी और अश्विन ने इस फोटो के साथ मजेदार कैप्शन लिखा। उन्होंने कहा, "ड्यूटी हमेशा पहले आती है, लेकिन जिस दिन मैच जीतना जरूरी हो, उस दिन ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है। कैब लो और जल्दी चेपॉक पहुंचो अंशुल कंबोज, बड़ा मैच है।"