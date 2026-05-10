मुख्यमंत्री थलापति विजय के लिए ‘संकटमोचक’ बने समुथिरकानी! सीएम की मुश्किलों पर दिया ऐसा बयान

बता दें, दो साल में ही पार्टी बनाकर तमिलनाडु के CM बनने वाले विजय दूसरे एक्टर-पॉलिटिशियन हैं जो इस मुकाम तक पहुंचे। अब जब वो पूरी तरह राजनीति में हैं तो उनकी फिल्मी पारी भी लगभग समाप्त मानी जा रही है। उनकी आखिरी फिल्म 'जन नायकन' CBFC की दिक्कतों में उलझी है और अभी तक रिलीज नहीं हो पाई। दरअसल, समुथिरकानी की ये बधाई और चेतावनी एक सच्चे दोस्त की तरह है, जो खुशी में साथ है लेकिन मुश्किलों के लिए भी तैयार रहने को कहता है।