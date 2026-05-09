‘आची’ मनोरमा: तमिल सिनेमा की वो इकलौती एक्ट्रेस जिसने तमिलनाडु के 6 मुख्यमंत्रियों संग शेयर की स्क्रीन

Aachi Manorama: तमिलनाडु चुनाव और राज्य के भावी मुख्यमंत्री विजय थलापति इन दिनों हर जगह छाए हुए हैं। साउथ के सुपरस्टार विजय की पार्टी TVK ने तमिलनाडु चुनाव में 108 सीटों पर बंपर जीत हासिल की है। इस बीच विजय और एक्ट्रेस तृषा की बॉन्डिंग भी चर्चा बटोर रही है। तमिलनाडु की राजनीति में गौर करने वाली एक बात और है, वो है राज्य के मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि तमिलनाडु के कई मुख्यमंत्री अभिनेता से नेता बने हैं और तमिलननाडु पर राज किया है। इनमें से ही एक हैं थलापति विजय। लेकिन आज हम एक तमिल सिनेमा की एक ऐसी दिग्गज अभिनेत्री की बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने तमिल सिनेमा के साथ-साथ भारतीय सिनेमा में अपना खास योगदान दिया। इस अभिनेत्री का नाम है ‘आची’ मनोरमा। इतना ही नहीं ये इकलौती ऐसी एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने तमिलनाडु के ही 6 मुख्यमंत्रियों के साथ स्क्रीन शेयर की थी।