कीड़ों से भरे और मौत के मुंह में पहुंचे 14 मासूम पपीज को बचाकर लाई रवीना टंडन, VIDEO वायरल

खबरों के मुताबिक, रवीना एक विजिट के दौरान उन मासूम पपीज तक पहुंचीं, जो बेहद खराब हालत में थे। कई पपीज बीमार थे, उनके शरीर पर कीड़े लगे हुए थे और उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत थी। ऐसे में रवीना ने केवल मदद की अपील करने तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने खुद मैदान में उतरकर उनकी देखभाल की। साथ ही, एक्ट्रेस ने अपने हाथों से पपीज को नहलाया, साफ किया और उनका इलाज भी करवाया। इसके बाद उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि सभी पपीज को जरूरी टीके लगें और उन्हें सुरक्षित जगह मिल सके और हर पपी के लिए प्यार करने वाला नया घर ढूंढने में भी उन्होंने मदद की।