बॉलीवुड

इस एक्टर संग रवीना टंडन की लाडली के लिप-लॉक ने उड़ाए होश, ‘लइकी-लइका’ के पोस्टर में दिखी जबरदस्त केमिस्ट्री

Laikey Laikaa Poster Out: रवीना टंडन की लाडली राशा ठडानी और 'मुंज्या' फेम एक्टर अभय वर्मा की फिल्म 'लइकी-लइका' का पोस्टर रिलीज हो गया है। पोस्टर पर अभय और राशा के बीच जबरदस्त कैमिस्ट्री देखने को मिल रही है।

less than 1 minute read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

image

Himanshu Soni

Jan 15, 2026

laikey laikaa first look abhay verma rasha thadani romantic movie posters out

रवीना टंडन की बेटी की नई फिल्म का पोस्टर आया सामने। (फोटो सोर्स: fuhsephantom)

बॉलीवुड के यंग एक्टर अभय वर्मा और राशा ठडानी की फिल्म 'लइकी लइका' का पोस्टर जारी हुआ है। फिल्म से अभय और राशा के लुक की कई तस्वीरें अब मेकर्स ने साझा की हैं। इन पोस्टर्स को देखकर फिल्म की थीम को लेकर साफ तौर पर हिंट मिल रहा है। इस फिल्म में प्यार के लिए मर-मिटने वाली कहानी देखने को मिलने वाली हैं।

पोस्टर में दिखा रोमांटिक अंदाज (Laikey Laikaa Poster Out)

फिल्म के सामने आए पोस्टर्स ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। अभय और राशा के खून से सने चेहरे, बिखरे कपड़े और एक दूसरे के लिए गहरे इमोशंस- यह सब मिलकर इशारा करता है कि 'लइकी लइका' सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि हालातों से लड़ते दो जिद्दी दिलों की दास्तान है।

पोस्टर में लिप-लॉक करते दिखे राशा और अभय

एक पोस्टर में राशा ठडानी और अभय वर्मा एक दूसरे को लिप-लॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अपने-अपने सोलो पोस्टर्स में दोनों का खतरनाक लुक दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि फिल्म में जहां एक दूसरे के लिए दोनों जान देने के लिए भी तैयार रहेंगे वहीं दोनों को एक-दूसरे से अलग करने की भरपूर कोशिश की जाएगी।

फिल्म की स्टारकास्ट

'लइकी लइका' का निर्देशन और लेखन सौरभ गुप्ता ने किया है, जबकि इसे भावना दत्ता तलवार और राघव गुप्ता ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। पोस्टर्स पर मेकर्स ने कैप्शन में लिखा- लव, पेन और ट्रस्ट। राशा ठडानी, जिन्होंने हाल ही में ‘आजाद’ से बॉलीवुड में कदम रखा था, इस फिल्म में अपने अब तक के सबसे इंटेंस अवतार में नजर आएंगी। वहीं ‘मुंज्या’ से पहचान बना चुके अभय वर्मा लगातार अलग-अलग जॉनर चुनकर खुद को साबित कर रहे हैं। आने वाले समय में वह शाहरुख खान की फिल्म ‘किंग’ में भी नजर आएंगे।

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Updated on:

15 Jan 2026 05:06 pm

Published on:

15 Jan 2026 04:05 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / इस एक्टर संग रवीना टंडन की लाडली के लिप-लॉक ने उड़ाए होश, ‘लइकी-लइका’ के पोस्टर में दिखी जबरदस्त केमिस्ट्री

