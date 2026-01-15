इस एक्टर संग रवीना टंडन की लाडली के लिप-लॉक ने उड़ाए होश, ‘लइकी-लइका’ के पोस्टर में दिखी जबरदस्त केमिस्ट्री

'लइकी लइका' का निर्देशन और लेखन सौरभ गुप्ता ने किया है, जबकि इसे भावना दत्ता तलवार और राघव गुप्ता ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। पोस्टर्स पर मेकर्स ने कैप्शन में लिखा- लव, पेन और ट्रस्ट। राशा ठडानी, जिन्होंने हाल ही में ‘आजाद’ से बॉलीवुड में कदम रखा था, इस फिल्म में अपने अब तक के सबसे इंटेंस अवतार में नजर आएंगी। वहीं ‘मुंज्या’ से पहचान बना चुके अभय वर्मा लगातार अलग-अलग जॉनर चुनकर खुद को साबित कर रहे हैं। आने वाले समय में वह शाहरुख खान की फिल्म ‘किंग’ में भी नजर आएंगे।