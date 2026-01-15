इस एक्टर संग रवीना टंडन की लाडली के लिप-लॉक ने उड़ाए होश, ‘लइकी-लइका’ के पोस्टर में दिखी जबरदस्त केमिस्ट्री

रवीना टंडन की बेटी की नई फिल्म का पोस्टर आया सामने। (फोटो सोर्स: fuhsephantom)
बॉलीवुड के यंग एक्टर अभय वर्मा और राशा ठडानी की फिल्म 'लइकी लइका' का पोस्टर जारी हुआ है। फिल्म से अभय और राशा के लुक की कई तस्वीरें अब मेकर्स ने साझा की हैं। इन पोस्टर्स को देखकर फिल्म की थीम को लेकर साफ तौर पर हिंट मिल रहा है। इस फिल्म में प्यार के लिए मर-मिटने वाली कहानी देखने को मिलने वाली हैं।
फिल्म के सामने आए पोस्टर्स ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। अभय और राशा के खून से सने चेहरे, बिखरे कपड़े और एक दूसरे के लिए गहरे इमोशंस- यह सब मिलकर इशारा करता है कि 'लइकी लइका' सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि हालातों से लड़ते दो जिद्दी दिलों की दास्तान है।
एक पोस्टर में राशा ठडानी और अभय वर्मा एक दूसरे को लिप-लॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अपने-अपने सोलो पोस्टर्स में दोनों का खतरनाक लुक दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि फिल्म में जहां एक दूसरे के लिए दोनों जान देने के लिए भी तैयार रहेंगे वहीं दोनों को एक-दूसरे से अलग करने की भरपूर कोशिश की जाएगी।
'लइकी लइका' का निर्देशन और लेखन सौरभ गुप्ता ने किया है, जबकि इसे भावना दत्ता तलवार और राघव गुप्ता ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। पोस्टर्स पर मेकर्स ने कैप्शन में लिखा- लव, पेन और ट्रस्ट। राशा ठडानी, जिन्होंने हाल ही में ‘आजाद’ से बॉलीवुड में कदम रखा था, इस फिल्म में अपने अब तक के सबसे इंटेंस अवतार में नजर आएंगी। वहीं ‘मुंज्या’ से पहचान बना चुके अभय वर्मा लगातार अलग-अलग जॉनर चुनकर खुद को साबित कर रहे हैं। आने वाले समय में वह शाहरुख खान की फिल्म ‘किंग’ में भी नजर आएंगे।
