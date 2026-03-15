रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ में नजर आएंगी यामी गौतम? वायरल लीक स्क्रीनशॉट से बढ़ी हलचल

'Dhurandhar 2' SPOILER: पिछले साल 5 दिसंबर को रिलीज हुई रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकार्ड्स तोड़ते हुए वर्ल्डवाइड 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली थी। आदित्य धर निर्देशित 'धुरंधर' ने हर उम्र के दर्शक के दिल और दिमाग पर खासा असर डाला। इतना ही नहीं फिल्म जादू लोगों के सिर चढ़ कर बोला कि सोशल मीडिया पर फिल्म के किरदारों, गानों, फाइट सीन्स और असल घटनाओं तक की चर्चा हो रही हैं। अब इसका दूसरा पार्ट 'धुरंधर-द रिवेंज'आने वाला है, जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म की रिलीज से पहले, सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें आ रहीं हैं कि डायरेक्टर आदित्य धर की पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम, इसमें एक अहम् भूमिका में नजर आने वाली हैं। हालांकि, मेकर्स की तरफ से ऑफिशियली इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इंटरनेट पर वायरल हुए एक स्क्रीनशॉट से फिल्म में उनकी भूमिका का हिंट मिल रहा है।