Sanchita Ugale Death Reason: संचिता उगले की मौत मामले में पुलिस ने फाइल की एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट, नहीं मिला कोई सुसाइड लेटर

अब तक इस मामले की जांच में पता चला है कि पुलिस को अभिनेत्री की बॉडी के पास से कोई सुसाइड लेटर नहीं मिला है। इसके साथ ही फिलहाल पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट फाइल करके मामले की जांच शुरू कर दी है। संचिता के करीबी दोस्तों और परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, ताकि उनकी मानसिक स्थिति के बारे में पता चल सके। फिलहाल पुलिस ने मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।